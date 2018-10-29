Непогода оставила без света 67 населенных пунктов Кузбасса

В Кемеровской области 67 населенных пунктов, в которых проживает почти 24 тыс. человек, оказались обесточены. Это произошло из-за разгула стихии, сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ. «Без электроснабжения оставались бытовые потребители в Кемеровском, Беловском, Новокузнецком, Юргинском, Яшкинском, Промышленновском, Прокопьевском, Чебулинском, Ижморском, Мариинском и Яйском районах области суммарной численностью населения около 23 тыс.700 человек», – говорится в сообщении.

Под отключение попало 10 высоковольтных линий (ВЛ) 110 кВ, одна ВЛ 35 кВ, 39 ВЛ 6-10 кВ, три подстанции (ПС) 110 кВ и 420 трансформаторных подстанций (ТП) 6-10 кВ. На 12:00 (08:00 мск) отключены семь ВЛ 110 кВ, одна ВЛ 35 кВ, 26 ВЛ 6-10 кВ, одна ПС 110 кВ и 297 ТП 6-10 кВ. Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 67 населенных пунктах 11 районов области – в общей сложности почти 16,6 тыс. человек.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 85 бригад в составе 188 человек и 83 единиц техники. В воскресенье, 28 октября, МЧС разослало СМС-оповещения с предупреждением об усилении ветра до 20 м/с с порывами до 28 м/с. Из-за отключения энергоснабжения главного вентилятора в ночь на понедельник на поверхность были выведены 130 работников шахты «Есаульская». Сбой произошел из-за падения на ЛЭП дерева.

Новокузнецк, Иван Гридин

Новокузнецк. Другие новости 29.10.18

В Екатеринбурге разоблачен педофил, познакомившийся с мальчиком в соцсети. / Киев готов угробить Бердянск и Мариуполь, чтобы не идти на уступки Москве. / Женщина получила сильные ожоги 90% тела после приема антибиотика. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»