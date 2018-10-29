В лесах Якутии задержали мужчину с рюкзаком золота на 35 млн рублей

В Якутии задержали мужчину, у которого при себе были 13 кг золота. Стоимость драгоценного металла оценивается в 34,5 млн рублей.

Контрабандиста задержали сотрудники УФСБ в Нерюнгринском районе Якутии, вблизи поселка Беркакит. По данным пресс-службы ведомства, у мужчины с собой был рюкзак, в котором находилось золото в слитках, а также порошок неоднородной массы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконное хранение драгоценных металлов. «Проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного деяния», – говорится в сообщении УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

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