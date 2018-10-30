Под Нижним Новгородом мать заказала киллеру убийство своего сына

Полицейские уличили женщину в организации убийства по найму. Женщина предложила знакомому 150 тысяч рублей, чтобы тот убил ее сына.

Жительница Уренского района Нижегородской области обратилась к односельчанину с просьбой убить ее сына. При этом женщина попросила замаскировать насильственную смерть под передозировку наркотиками, сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Выбранный на роль киллера мужчина обратился в полицию и согласился в дальнейшем сотрудничать с правоохранителями, чтобы доказать преступные намерения заказчицы. Когда женщине предоставили доказательства смерти ее сына, она заплатила наемнику 75 тысяч рублей и была задержана.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 33 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация покушения на убийство по найму). Расследование продолжается.

Нижний Новгород, Служба информации РИА «Новый День»

Нижний Новгород. Другие новости 30.10.18

Венеция ушла под воду. Туристы гуляют по затопленным улицам (ФОТО, ВИДЕО). / ФСБ задержала пограничника за продажу информации о Петрове и Боширове. / 700 тысяч казенных рублей для «скорой» Севастополя разошлись по карманам руководства. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»