В Дагестане пьяный полицейский на спор выстрелил себе в голову

Следственный комитет проводит проверку по факту неосторожного обращения с огнестрельным оружием. Полицейский ранил сам себя. По словам источников, он был пьян.

По данным республиканского управления СКР, инцидент произошел 25 октября в городе Хасавюрте. «В медучреждение с огнестрельным ранением доставлен сотрудник полиции, который находясь вне службы, в результате неосторожного обращения с оружием причинил себе огнестрельное ранение», – сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах, полицейский был в кафе с друзьями, он поставил пистолет Стечкина на автоматический режим, вышел на улицу и произвел несколько выстрелов в воздух. Приятели посоветовали ему быть аккуратнее, так как в пистолете мог остаться последний патрон, однако полицейский поспорил с ними и выстрелил себе в голову.

Сейчас мужчина находится в больнице, медики оценивают его состояние как тяжелое.

В МВД Дагестана объявили о начале служебной проверки, а также сообщили, что сотрудник полиции будет уволен, а его непосредственное руководство привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.

Хасавюрт, Служба информации РИА «Новый День»

Хасавюрт. Другие новости 30.10.18

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