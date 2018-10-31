На Кавказе нашли бесхозную братскую могилу и отдали землю под магазин

В Северной Осетии власти Дигорского района отдали в аренду землю под строительство магазина. Оказалось, что на этом месте находится захоронение воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.

С просьбой провести проверку в прокуратуру обратилась местная жительница. В январе прошлого года глава АМС МО Дигорского городского поселения предоставил в аренду земельный участок в непосредственной близости от братской могилы.

В ходе проверки было установлено, что местные власти не обладали информацией, что на территории города расположена братская могила. «Как следствие, при предоставлении земельного участка под строительство магазина не были проведены работы по обследованию местности в целях выявления возможных неизвестных захоронений погибших солдат», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Ведомство потребовало от городских властей безотлагательно устранить выявленные нарушения. Представление прокурора находится на стадии рассмотрения.

В прокуратуре напомнили, что в соответствии с российскими законами перед проведением любых работ на территориях боевых действий, концентрационных лагерей и возможных захоронений жертв массовых репрессий, органы местного самоуправления обязаны провести обследование местности в целях выявления возможных неизвестных захоронений.

Владикавказ, Служба информации РИА «Новый День»

Владикавказ. Другие новости 31.10.18

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