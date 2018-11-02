В Мордовии мужчина украл 18 тонн шоколада, чтобы оплатить долги

В Саранске мужчина пойдет под суд за кражу шоколада в особо крупном размере. Обвиняемый утверждает, что пошел на преступление, чтобы расплатиться с долгами.

По данным полиции, 54-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья еще в августе 2016 года, работая водителем, угнал целый грузовик с шоколадом. Похищенное он продал, а деньги направил на оплату долгов.

Сумма ущерба составила 2,5 млн рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Саранск, Служба информации РИА «Новый День»

Саранск. Другие новости 02.11.18

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