На Кубани поезд врезался в грузовик: пострадали около 20 человек (ФОТО) Четверо раненых госпитализированы

Пассажирский поезд Минск – Адлер столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Краснодарском крае утром 3 ноября. В результате аварии, по последним данным, пострадали 18 человек, четверо из них госпитализированы. В больнице оказались машинист поезда, его помощник, пассажир поезда и водитель грузового автомобиля.

По информации пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги, авария произошла в 4:10 мск на железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка. Водитель «КамАЗа», груженого песком, «при исправно работающей сигнализации» выехал на «запрещающий сигнал перед приближающимся пассажирским поездом». «Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», – говорится в сообщении СКЖД.

В результате происшествия пострадали машинист и помощник машиниста, водитель грузовика и 15 пассажиров. В основном у пострадавших легкие травмы. В больницу доставлены четверо пострадавших – машинист, помощник машиниста, водитель «КамАЗа» и один пассажир. Все они граждане России. Один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии, у двоих состояние средней степени тяжести, уточнили медики. Остальным пострадавшим медпомощь оказана амбулаторно.

После столкновения с поездом от грузовика осталась груда железа. Сильные повреждения получил и локомотив, фото: Mash

Правоохранители проводят проверку в связи со столкновением поезда и грузовика. По предварительным данным регионального главка МВД, в аварии виноват водитель «КамАЗа». Водитель большегруза на железнодорожном переезде не предоставил преимущество в движении поезду и допустил столкновение с локомотивом, отметили в ведомстве. В поезде ехали 650 человек, в том числе 188 детей.

В настоящее время движение поездов на участке, где произошла авария, осуществляется по соседнему пути.

Поезд №301 Минск – Адлер продолжил движение, он прибудет в место назначения с задержкой от расписания 1час 40 минут.

«Поезда №103 сообщением Адлер – Москва и №335 сообщением Екатеринбург – Новороссийск прибывают по расписанию», – отмечается в сообщении СКЖД.

Судя по кадрам с места происшествия, грузовик после столкновения с локомотивом превратился в груду железа, его части разметало в разные стороны. Локомотив также получил значительные повреждения.

Краснодар, служба информации РИА «Новый День»

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