В Красноярске экстренно сел летевший из Новосибирска в Китай «Боинг» со 166 пассажирами

Пассажирский самолет «Боинг-737-800» авиакомпании NordStar, совершавший чартерный рейс Новосибирск – Санья (КНР), экстренно сел в Красноярске из-за трещины на лобовом стекле в кабине пилота.

Посадка прошла благополучно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

После вылета экипаж обнаружил трещину на стекле экипаж и принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту. Лайнер приземлился в Красноярске после выработки топлива. На его борту находятся 166 пассажиров и семь членов экипажа, уточняет ТАСС.

В настоящее время самолет осматривают авиатехники. Авиакомпания NordStar решает вопрос с предоставлением резервного борта.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 04.11.18

Неизвестный мужчина устроил погром в киоске. / Актриса Татьяна Васильева травмировалась в метро и попала в Склиф (ФОТО). / В Нефтеюганске сгорел популярный магазин. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»