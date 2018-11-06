При пожаре на Кузбассе погибли шестеро детей и двое взрослых

В кемеровском городе Юрга в ночь на 6 ноября случился пожар, в котором погибли восемь человек. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, жертвами пожара в частном доме стали шесть детей в возрасте от 2 до 12 лет и двое взрослых.

Там также уточнили, что на месте возгорания пожарные обнаружили тела 7 человек, из которых пятеро дети. Медики госпитализировали еще двух пострадавших – 42-летнюю женщину и 12-летнего мальчика, который позже скончался в больнице. По пожара факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ).

По словам источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, все погибшие – члены одной семьи, единственная выжившая женщина потеряла при пожаре 72-летнюю мать, 30-летнего сожителя, трех детей и трех внуков.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области, на момент прибытия пожарных к месту вызова горели крыша и стена дома, а также надворное строение. В 5:19 пожар был полностью ликвидирован. От МЧС России были задействованы 5 единиц техники и 19 человек. Причина пожара устанавливается, на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории и следственных органов», – сообщил представитель МЧС.

Расследование уголовного дела продолжается.

Новокузнецк, Иван Гридин

Новокузнецк. Другие новости 05.11.18

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