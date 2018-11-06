В Геленджике на парусной регате с участием детей десять яхт унесло в открытое море

Сильный ветер стал причиной ЧП у берегов Геленджика. Десять яхт не смогли причалить к берегу, их снесло в море. Потребовалась помощь береговой охраны.

В регате принимали участие спортсмены 10-20 лет со всей России и ближнего зарубежья. «В акватории Черного моря в районе Геленджика при изменении ветра участников регаты стало относить от берега. Организаторами была дана команда о возвращении всех участников регаты на берег. Большинство экипажей самостоятельно добрались до берега. Однако десять лодок не смогли добраться до берега», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Спортсменов пришлось возвращать патрульными катерами. В результате четверых детей отправили на осмотр к врачу из-за переохлаждения. Госпитализация никому из них не потребовалась.

«Геленджикскую регату» организуют минспорта края совместно с региональной федерацией парусного спорта. В этот раз в соревновании приняли участие более 650 спортсменов.

Геленджик, Служба информации РИА «Новый День»

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