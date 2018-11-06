Жертва пластики. На Ставрополье за смерть пациентки ответит анестезиолог

В Ставропольском крае врач-анестезиолог стал подозреваемым в деле о смерти пациентки клиники пластической хирургии. Как сообщили в пресс-службе СКР, дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.2 ст.109 УК РФ).

По версии следствия, 24 февраля текущего года в ГБУЗ СК «Городская больница города-курорта Железноводска» после проведенной пластической операции 44-летняя пациентка впала в состояние комы. Через два месяца, не приходя в сознание, женщина скончалась в «Федеральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабилитологии» Московской области, куда ее транспортировали на лечение.

Фото: СКР

Согласно заключению комплексной судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате непрофессиональных действий врача-анестезиолога горбольницы Железноводска. В частности, врач не выполнил стандарты анестезиологического пособия. Он преждевременно перевел пациентку из реанимации в хирургическое отделение, а после не наблюдал ее в палате, где наступила остановка дыхания, повлекшая острую гипоксию головного мозга и последующую смерть.

В настоящее время проводятся следственные действия с участием подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Ставрополь, Иван Гридин

Ставрополь. Другие новости 06.11.18

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