В Иркутске разогнавшийся эвакуатор вылетел с дороги и пробил стену супермаркета

В Иркутске сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента с участием грузовика, в котором пострадала женщина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, сегодня, 6 ноября, около 16:30 в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило сообщение о повреждении фасада торгового центра, расположенного в микрорайоне Юбилейный.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Было установлено, что водитель автоэвакуатора на спуске с Мельничнопадского тракта не справился с управлением и протаранил стену торгового зала. В результате произошедшего, женщина, предположительно являвшаяся покупателем, получила различные травмы и была госпитализирована. Мужчина, управлявший грузовиком, серьезных повреждений не получил. По данному факту проводится проверка по результатам которой будет принято правовое решение.

Вероятно, у грузовика оказалась неисправна тормозная система. Так ли это, установит экспертиза.

Иркутск, Иван Гридин

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