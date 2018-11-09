В «Газпром межрегионгаз Махачкала» проходят обыски и задержания

В Дагестане силовики задержали руководителя и начальника отдела «Газпром межрегионгаз Махачкала». «Силовики в Махачкале провели обыски и изъятие документации в офисе ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала». Генерального директора Владимира Анастасова не было на рабочем месте. Его кабинет вскрыли. Анастасова задержали позднее», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, по подозрению в начислении лишних кубов газа населению республики также задержана начальник отдела абонентского учета и отчетности компании Зарина Абазова. Как передает «Интерфакс», в «Газпром межрегионгазе» подтвердили, что в дочерней компании проводятся следственные действия. Другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что начальник отдела был задержан по подозрению в причинении имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ).

Махачкала, Иван Гридин

Махачкала. Другие новости 09.11.18

Протест со вскрытием вен: активистка «Другой России» арестована. / На Среднем Урале выросла заболеваемость коклюшем – из-за отказов от прививок. / В США врач спутал здоровую почку с опухолью и удалил ее. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»