Учитель довела школьницу до слез из-за одежды и осталась без работы (ВИДЕО)

На Сахалине уволилась учительница русского языка и литературы школы №1 города Холмска, унизившая перед классом и доведшая до слез ученицу из-за порванной кофты. Ранее в соцсетях появилось видео, запечатлевшее инцидент. Ролик снял один из школьников.

Глава районного управления образования Татьяна Карнаух рассказала, что с 62-летним педагогом провели беседу о нарушении педагогической этики и недопустимости подобных высказываний в адрес родителей и девочки. Учительница признала вину и написала заявление об увольнении по собственному желанию. По словам Карнаух, перед этим она извинилась перед ребенком в присутствии всего класса, передает РИА «Новости».

Чиновница также сообщила, что на созванном в школе после инцидента педсовете признали подобные происшествия недопустимыми. Кроме того, руководителей всех школ Холмска вызвали на совещание в управление образования, чтобы предотвратить подобные случаи.

Прокуратура Сахалина между тем начала проверку по факту произошедшего. «По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Накануне в Рунете появилось видео, на котором педагог во время урока отчитывает девочку перед всем классом из-за дырки на ее кофте. На кадрах учительница интересуется у ученицы, не приемная ли она дочь и адекватные ли у нее родители, из-за чего та заплакала.

Педагог довела до слез ученицу во время урока

Южно-Сахалинск, служба информации РИА «Новый День»

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