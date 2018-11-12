Житель Новосибирска пырнул росгвардейца клинком, спрятанным в костыле

В Новосибирске мужчина напал на сотрудника Росгвардии, когда тот попытался помешать ему распивать спиртные напитки в магазине. Злоумышленника арестовали.

По данным следствия, инцидент произошел в Центральном районе города Новосибирска, сообщает пресс-служба областного управления СКР. 42-летний мужчина зашел в магазин, взял с прилавка алкоголь, тут же открыл его и начал пить, при этом оплатить покупку он отказался.

Прибывший на место сотрудник Росгвардии попытался вразумить нарушителя, в ответ тот открутил от костыля ручку, в которую был вмонтирован металлический клинок, и нанес полицейскому удар в область груди. Бронежилет спас стража порядка от травмы.

Дебошира задержали. Уголовное дело в отношении него возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Подобное деяние карается длительным сроком заключения – от 12 до 20 лет, вплоть до пожизненного.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

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