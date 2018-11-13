Ставропольские бизнесмены 2,5 года поили россиян поддельными «Ессентуками»

В Ставропольском крае пресечена деятельность организованной группы по производству контрафактной минеральной воды, сообщили в пресс-службе СКР. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «незаконное использование средств индивидуализации товаров» (ч.4 ст.180 УК РФ).

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Следствие считает, что представитель учредителей ООО «Завод минеральных вод «Октябрь-А» организовал группу по производству и продаже минеральной воды, в которую вошли директор и иные работники данного предприятия. Подозреваемые использовали для производства продукции минеральную воду, добываемую не на территории Ессентукского месторождения, при этом маркируя наименование места происхождения товара «Ессентуки 17».

С января 2016 по июнь 2018 года торговые сети по всей стране получили более 17 млн бутылок контрафактой минералки. Правообладателям наименования места происхождения товара в результате противоправной деятельности подозреваемых причинен ущерб на сумму более 400 млн рублей. По уголовному делу изъяты и осмотрены предметы преступления, которые признаны вещественными доказательствами, принимаются меры к отысканию и изъятию из оборота всей контрафактной продукции. Расследование уголовного дела продолжается.

Ставрополь, Иван Гридин

Ставрополь. Другие новости 13.11.18

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