Полная глупость и неадекватность: пиарщик Порошенко опозорился, призвав к «блицкригу до Красной площади»

В Киеве выступили с очередным русофобским заявлением, чем спровоцировали появление в свой адрес новых обвинений в глупости и неадекватности.

Вооруженные силы Украины должны провести блицкриг, нацеленный на захват Москвы. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады, экс-глава избирательного штаба свергнутого президента Виктора Януковича Тарас Черновол в эфире телеканала ZIK, комментируя прошедшие 11 ноября выборы в ДНР и ЛНР и возможный ответ Киева.

«Занять эти территории мы не можем по одной причине – потому что закончить блицкриг необходимо не в Донецке, а на Красной площади в Москве», – считает Черновол. Однако, заметил он, пока Киев не готов к этом сценарию и вынужден действовать «дипломатией и политикой санкций».

Экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров, комментируя заявление коллеги, счел высказывание глупым, а его автора обвинил в неадекватности и посоветовал обратиться к психиатру.

«Это больше психиатры должны комментировать, чем политики. Никаких оснований утверждать о готовности Украины к открытому конфликту с Россией нет», – заявил Килинкаров в комментарии НСН. Политик назвал идеи Черновола «запредельными». «Я думаю, что это просто активная фаза предвыборной кампании, все соревнуются в радикальности антироссийских заявлений», – добавил он и указал, что Черновол, как «один из представителей штаба Петра Порошенко, решил таким образом озвучить позицию одной из сторон, принимающих участие в выборах».

«На сегодняшний день никто из ближайших политиков такой вариант рассматривать не может, потому что все реально оценивают возможности Украины», – заключил бывший депутат.

Сенатор Франц Клинцевич назвал высказывание Черновола «заявлением сумасшедшего политика», который занимается голым популизмом перед выборами. «Не будет ни у Украины, ни у кого-то никакого блицкрига. Пусть они успокоятся и занимаются своей страной, выгоняют оттуда националистов и фашистов», – посоветовал Киеву член комитета Совета Федерации по безопасности и обороне (цитата по НСН).

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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