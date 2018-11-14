Полицейские пинали и волокли по снегу инвалида на костылях: ведется проверка (ВИДЕО)

На Алтае сотрудники полиции избили мужчину на костылях. Видео с инцидентом, снятое, предположительно, в городе Горняк, появилось сегодня в соцсетях. Правоохранители и следователи уже начали проверку.

На кадрах видно, как мужчина на костылях обращается к людям в полицейской форме, но они отталкивают его и тот падает. Полицейские сели в машину, после чего потерпевший ударил по автомобилю костылем. Из машины вышли люди в форме и начали кричать на лежащего мужчину.

После этого они стали пинать его ногами, а затем поволокли по снегу

В краевом полицейском главке начали служебную проверку, пообещав привлечь виновных к ответственности и наказать их непосредственных руководителей.

В управлении СКР по Алтайскому краю сообщили, что также проводят проверку. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Кроме того, они дадут оценку действиям сотрудников полиции, применившим к мужчине физическую силу, говорится в сообщении ведомства.

Барнаул, служба информации РИА «Новый День»

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