Карате помогло 10-летней сибирячке спастись от педофила (ВИДЕО)

В Красноярском крае 10-летняя девочка, занимающаяся карате, смогла отбиться от педофила, напавшего на нее по дороге в спортивную секцию. Извращенец задержан. В отношении 43-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (покушение на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней), сообщает Следственный комитет РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 14 ноября в городе Лесосибирске. Во дворе школы мужчина напал на школьницу, направлявшуюся на тренировку по карате. Педофил повалил ребенка на землю, стал бить по лицу и пытался раздеть. Девочка оказала мужчине активное сопротивление. Свидетелем нападения стала проходившая мимо женщина. Она отвлекла педофила, и в этот момент девочка вырвалась и убежала.

Девочка-каратистка отбилась от педофила

Злоумышленника уже задержали. Ведется расследование.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 15.11.18

Меру пресечения водителю «Хонды», который сбил пешеходов на тротуаре, определят сегодня. / В Березовском посадили фокусника, который крал деньги у кассиров. / Депутаты думы ХМАО заявили о проблемах с отловом бездомных собак. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»