Кабинет Монстров Украины: Google переименовал украинское правительство (СКРИНШОТ)

Разработчики Google Maps переименовали здание правительства Украина, разместив на карте надпись «Кабинет Монстров Украины». Сообщение со скриншотом опубликовал в Facebook киевлянин Дмитрий Витов.

Автор предположил, что «кто-то развлекается в Гугл-картах». Стоит отметить, что надпись появилась только на украинской версии карт. «Оговорочка по Фрейду», «Имеем то, что имеем, даже Гугл знает праду», – шутят пользователи Facebook.

«Кабинет Монстров» Украины на Google Maps, скриншот Facebook, Дмитрий Витов

Напомним, в октябре в Google Maps новое название получило здание украинского парламента – «Верховная ЗРада (измена – прим. ред.) Украины».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.11.18

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