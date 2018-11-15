Опасные отходы больниц Омска выбрасывали на обычную свалку: возбуждено дело

Глава омской компании, заключивший контракты с 10 городскими медицинскими учреждениями на утилизацию опасных медицинских отходов, стал фигурантом уголовного дела.

По информации Следственного комитета, 30-летнего мужчину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Шприцы, пробирки, капельницы и просроченные лекарства вывозились на обычные полигоны твердых бытовых отходов либо сжигались в неприспособленных мусорных баках. При этом рабочие собирали и перевозили медотходы, не надевая на себя спецодежду.

В настоящее время следователи устанавливают все эпизоды противоправной деятельности и сообщников подозреваемого, сообщили в СКР.

Омск, служба информации РИА «Новый День»

Омск. Другие новости 15.11.18

Женщину, которая угнала полицейскую машину от здания МВД, отправят в психушку. / В Югре девушка-подросток пыталась зарезать старшую сестру. / Кабинет Монстров Украины: Google переименовал украинское правительство (СКРИНШОТ). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»