В Томской области суд вынес приговор жителю Зырянского района, который напал на полицейского, используя в качестве оружия собственные брюки. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Томской области, его обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей (ч.1 ст. 318 УК РФ).

Житель Томска поплатился за «брючное» насилие над полицейским

Суд установил, что в ночь на 1 августа пьяный мужчина был доставлен в отделение МВД России по Зырянскому району области, где стал буянить. Оперативный дежурный отдела полиции сделал ему замечание и потребовал прекратить, нарушать общественный порядок. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к полицейскому, задержанный «причинил ему телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью», рассказали в пресс-службе регионального управления СКР.

На предоставленной СКР записи с видеокамеры видно, как задержанный начинает снимать брюки. Мужчина не очень уверенно стоит на ногах, потому, решает присесть на стул. Но снять брюки не удается и сидя на стуле. На этот раз ему помешала обувь. Небрежными движениями он снимает и отшвыривает перед собой сначала один кроссовок, затем второй. Только после этого мужчине удается снять штаны.

Поднявшись на ноги, он неуверенной походкой выходит в центр помещения, расправляет штаны в руках, будто собираясь их аккуратно сложить. В этот момент из дверей дежурки к нему выходит полицейский. Дебошир несколько раз размахивается и пытается ударить стража порядка своими штанами. Полицейский прячется за дверью. При этом задержанный поскальзывается и чуть не падает.

Приговором суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также возложением исполнения определенных обязанностей, установленных статьей 73 УК РФ.

Томск, Иван Гридин

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