Оползень обрушился на поезд в Каталонии: десятки раненых, один погибший (ФОТО)

По последним данным, в результате аварии пассажирского поезда в Каталонии один человек погиб, еще 49 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщило главное управление гражданской обороны региона в своем твиттере.

Оползень снес поезд в Каталонии, фото: Reuters

Железнодорожная катастрофа произошла рано утром 20 ноября в муниципалитете Вакариссес, на перегоне между городами Тарраса и Манреса, в 40 км от Барселоны. С рельсов сошли и опрокинулись два вагона из шести. В поезде находились 133 пассажира. По уточненной информации спасателей, погиб один человек, 44 получили легкие травмы и еще пятеро серьезно пострадали.

В железнодорожной компании Renfe сообщили, что авария могла быть вызвана оползнем, который сошел на железнодорожные пути после сильных ливней. Движение поездов на аварийном участке приостановлено. За пассажирами отправлены автобусы.

По данным посольства России в Испании, российские граждане после аварии в дипмиссию в Барселоне не обращались.

Барселона, служба информации РИА «Новый День»

Барселона. Другие новости 20.11.18

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