На Дальнем Востоке поймали скупщиков черной икры: изъята партия деликатеса на 50 миллионов

В городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края задержаны двое скупщиков добытой браконьерами черной икры. Злоумышленники приехали на Дальний Восток из Краснодарского края. У них изъято более тонны нелегальной продукции стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает Следственный комитет России.

По версии следователей, задержанные прибыли в Комсомольск-на-Амуре ради скупки у браконьеров черной икры, транспортировки деликатеса к себе на родину и дальнейшей продажи. Злоумышленники арендовали моторную лодку, автомобиль «УАЗ», два гаражных бокса, которые оборудовали морозильными камерами. Приезжие покупали у браконьеров – жителей Ульчского и Николаевского районов – икру осетровых, доставляли деликатес в Комсомольск-на-Амуре, чтобы затем отправить к себе на Черноморское побережье.

В ходе обысков у скупщиков изъята черная икра общим весом более 1 тонны

Сами они были задержаны и позднее по решению суда отправлены под арест.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации). Обоим фигурантам предъявлено обвинение, однако вину они не признали и отказались сотрудничать со следствием.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование дела продолжается.

Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

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