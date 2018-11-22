В Британии щенка арестовали на 9 месяцев за нападение на полицейского

В Великобритании четырехмесячного щенка чау-чау по кличке Бангл поместили под арест на 9 месяцев за то, что укусил сотрудника полицию, сообщают британские СМИ. Щенок будет отбывать наказание в специальном питомнике – где именно, его хозяевам не сообщили. Супруги Хейс уже наняли адвоката, чтобы вернуть питомца домой.

По данным газеты Mirror, щенок в минувшую пятницу сбежал из дома в деревне Сток-Бруэрн в графстве Нортгемптоншир. Позже полицейские после обращения хозяев нашли Бангла под грузовым автомобилем. Щенок был сильно напуган и при попытке достать дважды укусил правоохранителя за руку и ногу.

Собаку доставили в отделение полиции и посадили в клетку. Стражи порядка заявили, что действуют в соответствии с законом «Об опасных собаках», принятом в 1991 году. Теперь полиции предстоит решить, возбуждать ли дело против хозяев согласно этому закону. Однако в любом случае хозяевам придется заплатить немалый штраф.

Решение полиции вызвало протесты среди местных жителей, которые сочли решение правоохранителей ненормальным и избыточным. Около 3 тысяч человек вступили в группу в соцсети Facebook, призывающую отпустить Бангла.

Лондон, служба информации РИА «Новый День»

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