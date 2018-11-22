Прокуратура проверит омскую школу, где дети выжимали грязные тряпки в чай

В одной из школ Омской области старшеклассники выжимали грязные тряпки в кружки с чаем и тарелки, из которых потом якобы ели другие школьники. Прокуратура организовала проверку соблюдения в образовательном учреждении санитарных норм.

Видео из школьной столовой было опубликовано в социальных сетях. На кадрах дежурящие в столовой старшеклассники со смехом выжимают в кружки с чаем и тарелки грязные тряпки. После этого в столовую приходят на обед ученики младших классов и едят, возможно, из этой посуды.

«Прокуратура Марьяновского района Омской области организовала проверку соблюдения требований законодательства об образовании, а также санитарно-эпидемиологического законодательства в одном из образовательных учреждений муниципального района», – сообщает пресс-служба ведомства.

Как пишут местные СМИ, в комитете по образованию Марьяновского района сообщили, что авторов видео установили, по словам школьников, это инсценировка, на самом деле дети не ели из грязной посуды. С шутниками провели профилактическую беседу.

Омск, Служба информация РИА «Новый День»

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