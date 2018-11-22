«Подарок» из Китая: Дальнему Востоку угрожает африканская чума свиней

Дальний Восток оказался перед угрозой эпидемии африканской чумы свиней (АЧС). Как сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов, опасное заболевание вплотную приблизилось к российским границам из Китая – в зоне риска оказались сразу несколько регионов – Амурская область, Хабаровский и Приморский края.

Власов отметил, что АЧС из северо-восточной китайской провинции Ляонин, где в начале августа произошла вспышка заболеваемости, успешно распростиралась по КНР, в основном – на запад и на север.

«Сейчас уже практически африканская чума свиней в Китае подошла вплотную к границам Российской Федерации. Учитывая транспорт с нелегальными продуктами, который там идет в большом количестве, вероятность заноса – это Приморский край, Амурская область и Хабаровский край – это весьма и весьма вероятно», – сказал замглавы Россельхознадзора, слова которого цитирует «Прайм».

Власов также обратил внимание и на другую проблему, связанную с АЧС на Дальнем Востоке. «Проникновение африканской чумы свиней – это ущерб для экономики, беда для сельского населения. Эти риски в Приморском крае присутствуют, но там еще присутствует амурский тигр и леопард, у которых практически единственный источник пропитания в лесах, а это редкие, исчезающие виды – это как раз кабан», – отметил он.

«То есть, если будет занос африканской чумы свиней в дикую природу, то там вымрут не только кабаны, которые живут, но и эти два вида животных, о чем мы предупреждали местные власти уже неоднократно», – уточнил замглавы Россельхознадзора.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.11.18

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