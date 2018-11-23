В реабилитационных центрах Саратова пациентов лишали сна и пищи, а наказания граничили с пытками

В Саратове в двух реабилитационных центрах незаконно удерживали алко- и наркозависимых. При этом к пациентам применялись наказания, граничащие с пытками, больных лишали сна и еды, а персонал состоял из бывших пациентов.

Как сообщили в управлении ФСБ по Саратовской области, речь идет о реабилитационных центрах «Начало» и «Решение», где против воли держали более 40 человек. К пациентам применялись различные методы воздействия на психику, унижающие человеческое достоинство.

В качестве наказания реабилитантов заставляли целый день таскать тяжести: надевали на шею веревку с привязанными канистрами, наполненными водой, сумки с грузом разной массы, автомобильную покрышку, дверь, которую снимали с петель. В случае неповиновения человека могли отправить в холодный душ на полчаса или даже на час.

«Установлено, что реабилитация осуществлялась по американской программе «12 шагов», стоимость нахождения реабилитантов в центрах составляла от 60 до 70 тысяч рублей в месяц, средняя продолжительность курса составляла шесть месяцев», – говорится в сообщении спецслужбы.

Отмечается, что сотрудники реабилитационных центров не имели медицинского образования, в большинстве своем персонал состоял из бывших пациентов, которые ранее прошли лечение от зависимости.

Прокуратура Саратовской области совместно с УФСБ начала проверку деятельности медицинских учреждений. Кроме того, расследование проводит региональное управление СКР. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 127 УК РФ (Незаконное лишение свободы двух и более лиц, не связанное с похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

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