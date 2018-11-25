ФСИН увеличила число мест для экс-силовиков в колониях строго режима

ФСИН создала дополнительные места в колониях строго режима для бывших силовиков.

Напомним, в середине ноября ведомство заявило о дефиците мест в учреждениях исполнения наказания для осужденных работников судов и правоохранительных органов. Так, в 2017 году из ​12,2 тысяч человек, признанных в 2017 году виновными в коррупционных преступлениях, каждый девятый оказался сотрудником правоохранительных органов. Для них были открыты две новые колонии, но в текущем году их уже заполнили, сообщает «Интерфакс».

В данный момент в системе ФСИН отбывают наказание более 11, 5 тысяч экс-сотрудников силовых структур и судов. 7 тысяч 383 из них находятся колониях строго режима. В ведомстве завили, что на сегодняшний день для размещения такой категории осужденных имеется более 2 тысяч свободных мест.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 25.11.18

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