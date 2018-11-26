Чиновницу уволили за совет «чпокнуть» пенсионера дротиком (ВИДЕО)

Правительство Камчатки уволило чиновницу, которая предлагала «чпокнуть» дротиком пожилого мужчину, пришедшего с обрезом ружья к зданию областной администрации.

Инцидент случился неделю назад. Пенсионер с обрезом пытался пройти внутрь здания, но проход ему закрыл охранник и вызвал опергруппу Росгвардии, которая его задержала.

Сотрудница регионального правительства снимала происходящее на камеру телефона. На записи, выложенной в Сети, слышен ее комментарий: «Это только дротиком, как животное, чпок, чтобы он отрубился. Потому что хрен его знает, что у него в голове».

В правительстве края установили личность автора этого высказывания, однако ее имя и должность предпочли не раскрывать. В администрации подчеркнули, что женщина не состояла на гражданской службе, она работала в правительстве по договору гражданско-правового характера, сообщает агентство «Кам 24».

В отношении героя видео – 67-летнего инвалида третьей группы – возбудили уголовное дело по статье о незаконном ношении оружия. Он рассказал, что боится за свою жизнь, поскольку считает, что его хотят убить. Мужчина взял обрез ружья и направился в здание правительства, чтобы попросить защиты у прокурора, которого он надеялся найти в обладминистрации. После допроса в полиции инвалида поместили в психоневрологический диспансер.

Петропавловск-Камчатский, служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 26.11.18

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