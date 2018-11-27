В Красноярске подростки подожгли друга и сняли на видео

В соцсетях появилось видео, на котором подростки поджигают сверстника, а затем тушат его из огнетушителя. Инцидентом заинтересовались в полиции.

Ролик опубликован в группе «Я живу в Красноярске» «ВКонтакте». По данным местных СМИ, действие разворачивается на катке стадиона «Рассвет». Группа подростков катается на коньках и поджигает одного из приятелей.

Подросток объят огнем, затем другие ребята тушат его из огнетушителя. Горящему юноше приходится скинуть куртку. На этом запись обрывается.

В полиции города сообщили, что изучают видеозапись и устанавливают участников произошедшего, проводится проверка.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 27.11.18

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