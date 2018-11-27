В Бурятии 19-летний парень убил отца и похитил мать отвергнувшей его любовницы

19-летнего жителя Бурятии обвиняют в убийстве мужчины и похищении женщины. Как рассказал сам задержанный, он таким образом хотел вернуть возлюбленную.

По данным следствия, парень встречался с 30-летней жительницей села Новокижингинск, у которой был сожитель и двое детей. Некоторое время спустя женщина оставила юного любовника и вместе с семьей уехала жить в Кострому. Однако молодой человек не оставлял попыток вернуть возлюбленную.

Женщина не отвечала на звонки парня, тогда он решил расправиться с ее родителями. Юноша пришел в дом к пожилым людям и напал на 70-летнего отца любовницы. Злоумышленник подкрался к старику со спины и нанес удар молотком по голове, а затем еще несколькими ударами добил упавшего пенсионера. После этого убийца дождался, когда придет супруга убитого мужчины, и попытался ее задушить. Однако ему не удалось лишить женщину жизни.

Злоумышленник велел женщине собраться и идти вместе с ним в лес, где посадил пенсионерку в угнанную заранее машину. Затем молодой человек позвонил в Кострому возлюбленной и рассказал ей, что убил ее отца и захватил мать, после чего потребовал от нее вернуться.

Женщина тут же обратилась в полицию. Правоохранители начали поиск убийцы. Преступник, увидев патрули, бросил автомобиль и убежал в лес. Схватить его удалось вечером в доме его матери, куда он пришел, чтобы взять продукты и теплую одежду.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.

Улан-Удэ, Служба информации РИА «Новый День»

Улан-Удэ. Другие новости 27.11.18

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