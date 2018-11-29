На черноморском побережье ввели режим ЧС из-за ураганного ветра

Власти Новороссийска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за шквалистого ветра. Кроме того, на территории Краснодарского края продолжает действовать экстренное предупреждение.

В Новороссийские ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий и ураганный ветер северо-восточного направления. Уже сейчас порывы достигают 35-38 метров в секунду, сообщили в пресс-службе мэрии. Высота волн – 1,5 – 3 метра. Было принято решение отменить занятия в школах.

От жителей поступают единичные сообщения об обрывах линий электропередач. Энергетики пообещали завершить работы в течение трех часов. Однако массовых отключений электричества не зафиксировано. Система газоснабжения работает в штатном режиме.

Местные жители опубликовали в социальных сетях фотографию новогодней елки, у которой ураган сорвал ветки. Автор снимка написал, что искусственную ель нарядили совсем недавно, а теперь конструкция оказалась повреждена.

Тем временем, в Краснодарском крае продолжает действовать экстренное предупреждение, сообщили в региональном управлении МЧС. На всей территории края организованна работа оперативных групп по мониторингу складывающейся обстановки. Жителей Кубани призывают соблюдать осторожность и без необходимости не покидать свои дома.

Новороссийск, Служба информации РИА «Новый День»

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