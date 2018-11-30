Жителя Читы заподозрили в смертельном отравлении сожительницы уксусом

В Ингодинском районе Читы возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, которого подозревают в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей (ч.4 ст.111 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкалью.

Установлено, что в сентябре 2018 года подозреваемый поссорился со своей 42-летней сожительницей, повалил ее пол и силой напоил уксусной кислотой. В результате полученного отравления женщина скончалась через два дня. После этого подозреваемый, желая избежать уголовной ответственности, обратился в правоохранительные органы с заявлением о самоубийстве сожительницы.

Во время доследственной проверки следователи установили ряд признаков, указывающих на криминальный характер смерти женщины. Экспертизы подтвердили догадки следователей. Злоумышленник был задержан, но отрицает свою вину. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Чита, Иван Гридин

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