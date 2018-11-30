Россиянка стала жертвой насильника, заснув с открытой дверью

В городе Набережные Челны в Татарстане 29-летний мужчина надругался над соседкой-ровесницей, заснувшей дома с открытой дверью.

Женщина уснула, забыв запереть входную дверь, чем воспользовался ее сосед. Мужчина проник в квартиру, набросил на соседку и изнасиловал ее, сообщает портал chelny-biz.

Жертва злоумышленника проживала в сьемной квартире вместе с сестрой, но в момент нападения ее дома не было.

Пострадавшая обратилась в полицию. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ – «Изнасилование» и «Нарушение неприкосновенности жилища». Подозреваемого задержали, но потом отпустили под подписку о невыезде. Мужчина свою вину признал.

Набережные Челны, служба информации РИА «Новый День»

Набережные Челны. Другие новости 30.11.18

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