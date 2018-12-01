В Татарстане три ребенка съели крысиный яд в школе

В одной из школ Казани три ученика отравились крысиным ядом. Дети попали в больницу. В образовательном учреждении проводится проверка.
Как сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора, об отравлении детей стало известно в пятницу. Выяснилось, что в школе проводили дератизационные обработки. Приманка для грызунов была разложена в доступном для школьников месте.
Отравившиеся ученики госпитализированы. По информации Минздрава Татарстана, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что лица, допустившие нарушения, будут привлечены к ответственности.
Казань, Служба информации РИА «Новый День»
Казань. Другие новости 01.12.18
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