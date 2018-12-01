В Татарстане три ребенка съели крысиный яд в школе

В одной из школ Казани три ученика отравились крысиным ядом. Дети попали в больницу. В образовательном учреждении проводится проверка.

Как сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора, об отравлении детей стало известно в пятницу. Выяснилось, что в школе проводили дератизационные обработки. Приманка для грызунов была разложена в доступном для школьников месте.

Отравившиеся ученики госпитализированы. По информации Минздрава Татарстана, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что лица, допустившие нарушения, будут привлечены к ответственности.

Казань, Служба информации РИА «Новый День»

Казань. Другие новости 01.12.18

На Транссибе сошли с рельсов грузовые вагоны с военной техникой. / Письма Путину и бойкот «ЕР» сделали свое дело: тюменские чиновники оставили Заболотье в покое. / Зашли в тупик: южноуральца, умершего в Адыгее, не могут похоронить из-за бюрократических проволочек. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»