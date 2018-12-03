В иркутской психбольнице сотрудники присвоили пенсии пациентов

Два сотрудника Иркутской областной клинической психиатрической больницы № 1 признаны виновными в мошенничестве. Преступники подменили данные пациентов и похитили причитавшиеся больным деньги.

По данным следствия, в конце прошлого года 23-х летняя бухгалтер больницы совместно с бывшим ее работником, заменила анкетные данные пациента, находящегося на принудительном лечении, на анкетные данные жителя города Иркутска.

В результате злоумышленники перевели на счет около 800 тысяч рублей, которые причитались пациентам в качестве пенсии. Деньги преступники потратили по собственному усмотрению, сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Суд признал сотрудников медицинского учреждения виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Одной из подсудимых суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно, а двум другим – два с половиной года лишения свободы условно.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

Иркутск. Другие новости 03.12.18

Скандал на Урале: депутат Госдумы обвинил железнодорожников в махинациях с налоговыми льготами и мертвыми душами. / В сгоревшем доме в Новом Уренгое обнаружены тела женщины и ребёнка. / «Чистый озон теперь дает!» Жительница Красноярска ответила издевкой на предложение министра Кобылкина. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»