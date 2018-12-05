«Терминал Астафьева» в деле? Полиция взялась за незаконную перевалку угля

В Находке разгорается скандал вокруг нелегального угольного бизнеса. Сотрудники полиции, прибывшие на незаконную площадку по перегрузке «твердого топлива» в районе Бархатной, неожиданно встретили серьезное сопротивление – пытались преградить доступ к причалу Гейзер и мешали выполнять должностные обязанности.

Как сообщил один из работников МВД на условиях анонимности, успокоить дебоширов удалось только с помощью наручников. После этого инцидента «подпольные» угольные работы на причале предположительно были прекращены. По мнению местных наблюдателей, это происшествие имеет самое непосредственное отношение к «Терминалу Астафьева» – стивидорной компании, в последнее время все чаще фигурирующей в самых разнообразных скандалах, пишет информационное агентство Inright.ru.

О том, что на расположенном непосредственно в черте города Находки причале происходит что-то странное, стало известно еще летом. Экологические активисты выложили на Youtube ролик с рассказом об осуществляемой здесь нелегальной перевалке угля с самосвалов на баржу. Загрузившись на причале, судно отправлялось на «Терминал Астафьева». А пыль и грязь на берегу и в акватории порта оставались – потому что никакими пылеуловителями и системами защиты этот причал не оборудован.

Видео экологов о нелегальной перевалке угля

Как удалось выяснить защитникам природы, есть основания предполагать, что данный причал принадлежит «Терминалу Астафьева». Однако никаких документов или разрешений на перевалку угля здесь оформлено не было, что вовсе не стало помехой для владельца «Астафьева» господина Кондратова.

Местные жители рассказывают, что с одной из смотровых площадок до недавнего времени было хорошо видно, как к спрятанному под тентом причалу сначала один за другим подъезжали грузовики, а затем огромная баржа с углем отходила от него на другую сторону бухты – прямиком к «Терминалу Астафьева», который расположен в непосредственной близости к жилым домам.

Все это происходило на фоне того, что жители микрорайона Астафьева уже и так несколько лет не перестают жаловаться на пыль от безалаберной разгрузки вагонов, которые приходят в порт Кондратова по прилегающей к нему ветке железной дороги со стороны станции «Мыс Астафьева».

Вместе с тем, вагоны с углем, который грузился на Гейзере, по рассказам местных жителей, приходили на железнодорожную станцию «Находка». Здесь образовался так называемый «сухой порт». Там этот уголь переваливался в самосвалы, на которых затем транспортировался к морскому причалу. Если грузоподъемности баржи Кондратова, как отмечают некоторые СМИ, составляет 10 тысяч тонн, то можно представить, какое количество грузовиков проезжало и пылило через город, чтобы ее заполнить. Затем, как уже отмечалось, эта громадина отправлялась прямиком к «Терминалу Астафьева». И там непосредственно на терминале со стороны моря осуществлялась погрузка угля с баржи на сухогруз. Такой подход можно смело назвать передовой технологией производства «угольной пыли» – очевидно, если один и тот же уголь переваливать три раза, то и пыли получается тоже, как минимум, в три раза больше.

По всей вероятности, именно эта многоэтапная нелегальная деятельность и стала причиной интереса сотрудников правоохранительных органов к происходящей на причале Гейзер погрузке. От комментариев в полиции отказались, но это обычная практика в ситуациях, когда расследование еще не завершено. Впрочем, как отмечаю местные жители, с момента полицейского рейда уголь на причале больше не переваливают.

В то же время у экологов появились осторожные надежды: если компетентные органы, наконец-то заинтересовались подпольным промыслом в Находкинском порту, то доведут это дело до логического конца и угольный беспредел будет остановлен.

Находка, служба информации РИА «Новый День»

Находка. Другие новости 05.12.18

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