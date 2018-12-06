Пока родители тушили школу, 6-летний сын замерз насмерть

В Иркутской области 6-летний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, оказался на улице и замерз насмерть. СКР проводит проверку.

Трагедия произошла в селе Верхний Кукут Эхирит-Булагатского района. Ночью 5 декабря произошел пожар в местной школе. Родители оставили детей дома и пошли помогать другим жителям тушить огонь. В это время их 6-летний сын выбрался через окно и пошел к дедушке.

Тело ребенка нашли на следующее утро в 300 метрах от дома дедушки. Малыш замерз насмерть.

Следователями установлено, что семья на учете в ПДН не состояла, характеризуется положительно, сообщили в пресс-службе областного управления СКР. Правоохранители начали доследственную проверку.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

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