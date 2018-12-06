Ульяновские бутлегеры попались с партией алкоголя на 37 млн рублей

В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех бутлегеров. Как сообщили в пресс-службе СКР, их, в зависимости от роли каждого, обвиняют в руководстве входящим в преступное сообщество структурным подразделением совершения тяжких и особо тяжких преступлений, производстве, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, совершенных организованной группой, в особо крупном размере, незаконном использовании чужого товарного знака, совершенном организованной группой, неоднократно, с причинением крупного ущерба, даче взятки должностному лицу, использовании поддельных акцизных марок (ч.1 ст.210, пп.«а,б» ч.6 ст.171.1, ч.4 ст.180, ч.5 ст.291, ч.4 ст.327.1 УК РФ).

По версии следствия, с января 2016 года обвиняемые организовали два подпольных завода по изготовлению поддельных водки и коньяка более чем 20 известных наименований. К производству суррогата они привлекли более 150 человек. Снабженная поддельными акцизными марками продукция распространялась на территории нескольких субъектов РФ. Преступная деятельность была пресечена правоохранительными органами в сентябре 2016 года. Силовики обнаружили на складах партии приготовленного к реализации фальсификата на сумму более 37 млн рублей.

Также установлено, что бутлегеры передали заместителю начальника полиции по охране общественного порядка УМВД РФ по Ульяновской области в качестве взяток более 12,8 млн рублей. Экс-полицейский был осужден к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 38,5 млн рублей. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ульяновск, Иван Гридин

Ульяновск. Другие новости 06.12.18

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