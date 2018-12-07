Двое погибших и десятки пострадавших: в Кузбассе посчитали жертв лютых морозов

В Кемеровской области из-за сильных морозов в минувшие сутки погибли два человека, еще 20 пострадали, сообщает региональный департамент охраны здоровья.

По данным ведомства, за прошедшие сутки в больницах региона зарегистрировано 22 обращения граждан в связи с обморожениями. Тринадцать человек были госпитализированы, еще два человека в Юрге и в Кемерове скончались до приезда медиков.

Наибольшее количество обмороженных оказалось в Кемерове – 5 человек. По два обращения зарегистрировано в Юрге, Тисульском районе, Прокопьевске, Новокузнецке, Мариинске, в Анжеро-Судженске. Также по одному обращению зафиксировано в Краснобродском, Гурьевске, Таштаголе, Киселевске и Крапивинском районе.

В ряд сибирских регионов пришли сильные морозы. Так, в ночное время температура воздуха в Кузбассе и Новосибирской области опускается до минус 40-45 градусов.

Кемерово, Декабрь, служба информации РИА «Новый День»

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