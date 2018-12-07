В Омской области в отношении трех местных жителей возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере» (ч.4 ст.159 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР. По предварительным данным, директор ООО «Дорожная строительная компания» (далее – ООО «ДСК») Севак Сароян, его родственник Гнел Сароян и знакомая Инна Купленик, узнав о выделении средств для ликвидации последствий паводка 2015-го года, решили их похитить.

Омских дорожников заподозрили в хищении 43 млн рублей при ликвидации последствий паводка

В 2016 году, заключив от имени ООО «ДСК» договор субподряда на сумму около 43 млн рублей с госпредприятием «Дорожное ремонтно-строительное управление № 5», злоумышленники создали видимость выполнения ремонта дорог и изготовили подложную документацию с недостоверной информацией о выполненном объеме работ.

Злоумышленники воспользовались невозможностью проверить в ноябре-декабре 2016 года при отрицательной температуре объемы фактически выполненных, в том числе скрытых работ, предоставили представителям государственного заказчика и генерального подрядчика документацию о якобы произведенных работах.

Таким образом, подозреваемые получили свыше 40 млн рублей в счет оплаты фактически не выполненных объемов работ, которые похитили, распорядившись ими по своему усмотрению. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Омской области. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Омск, Иван Гридин

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