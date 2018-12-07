На Кузбассе снегоуборочник раздавил 7-летнюю девочку

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 7-летней девочки под колесами снегоуборочной техники. Как сообщили в пресс-службе СКР, ЧП случилось 7 декабря около 14:30 на одной из площадей Междуреченска. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей» (ч.2 ст.109 УК РФ).

Установлено, что водитель погрузчика производил работы по уборке снега на площади перед домом культуры, где установлена горка для катания. Мужчина, не убедившись в безопасности маневра, сдал назад, в этот момент девочка скатилась с горки и попала под заднее колесо спецтехники. Водитель увидел произошедшее и остановился, но было поздно.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, в составе которой следователь-криминалист: приняты меры к сохранности всех доказательств на месте преступления, площадь оцеплена. Водитель погрузчика доставлен в медицинское упреждение для освидетельствования на предмет наличия или отсутствия опьянения.

В ближайшее время следствие установит, какой организации принадлежит погрузчик, а также были ли соблюдены меры техники безопасности при проведении данных работ. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании водителю погрузчика меры пресечения. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Кемерово, Иван Гридин

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