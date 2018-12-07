В Якутии заключенные зашили себе рты в знак протеста

В якутской исправительной колонии заключенные объявили голодовку и зашили себе рты из-за тяжелых условий пребывания. ФСИН обвинения осужденных отвергла, заявив, что условия содержания соответствуют норме.

Как сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), голодовку объявили восемь заключенных колонии №1, еще четверо зашили себе рты. Протестующие заявили об избиениях сотрудниками колонии, а также сообщили, что у них нет теплой одежды. При этом в Якутске установились сильные морозы, доходящие до -34 градусов.

«Информацию направили в прокуратуру Якутии, уполномоченному по правам человека в Якутии, УФСИН России и Республики Саха (Якутии), Общественную палату РФ», – сообщили в ОНК.

Во ФСИН подтвердили тот факт, что несколько заключенных, находящихся в штрафном изоляторе, «протестуя против законных действий администрации учреждения, совершили акт членовредительства». В ведомстве уточнили, что нанесенные осужденными повреждения, не представляют опасности для жизни и здоровья.

Кроме того, в ведомстве отметили, что слова об избиении не соответствуют действительности, как и заявления об отсутствии у заключенных теплой одежды.

«Медицинскими работниками ежедневно проводятся измерения температуры, результаты которых фиксируются в журнале учета. Записи свидетельствуют о том, что температура воздуха в помещениях составляет 18-22 градуса, что соответствует норме», – говорится в сообщении регионального управления ФСИН.

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

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