На Кубани поймали мошенницу, печатавшую евро на цветном принтере

В Краснодаре задержали женщину, которая рассчитывалась поддельными купюрами. Мошенница печатала евро на принтере.

Злоумышленница действовала вечером, она приходила в магазины и говорила, что недавно прилетела из Москвы и не успела поменять валюту. Женщина совершала небольшую покупку в пределах двух тысяч рублей и рассчитывалась поддельными евро. При этом мошенница предлагала обменный курс значительно ниже, чем в банках, что привлекало продавцов.

Полицейские установили, что женщина совершила не менее трех подобных преступлений. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В настоящее время мошенница находится под подпиской о невыезде.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

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