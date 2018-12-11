«Ее ножки были обварены»: девочка провалилась в кипяток в Барнауле, СКР начал проверку

В Барнауле следователи проводят проверку после падения девятилетней девочки в яму с кипятком, образовавшейся на месте прорыва теплотрассы, сообщает управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю. Ребенок получил серьезные ожоги ноги и был доставлен в больницу. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев инцидента.

По информации ведомства, две школьницы возвращались домой после занятий, когда заметили пар, поднимавшийся на месте коммунальной аварии, и решили сфотографироваться. Одна из них упала в лужу с кипятком. По данным краевого минздрава, девочка получила ожоги 1-2-3 степени левой ноги общей площадью 20% поверхности тела и тяжелый ожоговый шок, уточняет ТАСС. Школьница доставлена в городскую больницу №3 и сейчас находится в палате интенсивной терапии. Врачи оценивают ее состоянии как стабильно тяжелое.

В соцсетях появились подробности происшествия. Одна из жительниц города в сообществе «Инцидент Барнаул» сообщила, что в этом ЧП пострадала одноклассница ее восьмилетней дочери. По ее словам, девочки возвращались из школы домой и увидели напротив здания соцзащиты облако пара из-под снега.

«Ирина (имя изменено) решила сфотографироваться с паром, но провалилась под снег и начала сильно кричать. Моя дочь подбежала и вытащила девочку из-под снега, ее ножки были сварены… Дочь сняла с нее сапоги и начала прикладывать к ногам чистый снег», – рассказала горожанка, отметив, что никто из жителей окрестных домой не вышел на помощь ребенку, а прохожие проходили мимо. «Самое страшное, что никто из взрослых не вышел из своих домов, хотя ребенок очень сильно кричал, и проходившие мимо тоже не обращали внимания. К ним все же подошла одна женщина, помогла поднять девочку и ушла. Не вызвала скорую», – добавила она. По словам женщины, ее восьмилетняя дочь сама дотащила пострадавшую до здания соцзащиты, где ребенку вызвали скорую помощь.

Жительница Барнаула также заявила, что сотрудникам соцзащиты было известно о прорыве теплотрассы – авария, по ее утверждению, произошла еще в пятницу, 7 декабря, но они даже не огородили место ЧП, чтобы обезопасить прохожих.

Между тем, по информации горадминистрации, коммунальная авария у дома №8 по улице Маяковской произошла в 14:30 10 декабря. По данным энергетиков, прорыв был устранен спустя несколько часов, и к вечеру теплоснабжение было восстановлено. Отметим, что без тепла оставались три многоквартирника и 20 частных жилых домов.

Тем временем в Сибирской генерирующей компании проводят служебное расследование в связи с аварией на теплотрассе, по итогам которого будет принято решение о дисциплинарной ответственности, сообщается на сайте мэрии Барнаула.

Барнаул, служба информации РИА «Новый День»

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