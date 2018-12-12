Глава красноярского Росприроднадзора попался на взятке

Руководитель управления Росприроднадзора по Красноярскому краю и Туве Андрей Калинин задержан по подозрению во взяточничестве.

Высокопоставленного чиновника задержали при получении взятки от бизнесмена за оказание содействия в получении положительного заключения. По данным источника в правоохранительных органах региона, размер мзды составил 300 тысяч рублей.

По сведениям местного телеканала ТВК, главу природоохранного ведомства задержали сотрудники ФСБ в ходе спецоперации утром 11 декабря.

Калинин занял должность главы управления Росприроднадзора по Красноярскому краю и Республике Тыва в 2018 году. До этого он с августа 2015 года возглавлял красноярское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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