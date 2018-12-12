Туалетный скандал в Сибири: чиновников обвинили в показухе после установки неработающих биотуалетов в школе (ФОТО)

В одной из сельских школ в Красноярском крае установили в коридоре неработающие биотуалеты. Об этом сообщил депутат краевого заксобрания Илья Зайцев в своем Facebook. Таким образом, по словам народного избранника, сотрудники управления образования Абанского района края решили отчитаться перед вышестоящим руководством о решении проблемы отсутствия теплых туалетов в школе поселка Вознесенка, предварительно сделав фотографии новеньких, но неработающих туалетов – двери в кабины оказались заклеены скотчем. Тем временем, чиновники уже начали соревноваться в версиях появления заклеенных скотчем школьных сортиров.

Зайцев напомнил, что поручение федеральной власти во всех сельских школах страны работу теплых туалетов. Краевой минобр в этом году согласовал с Роспотребнадзором возможность временно установить кабины биотуалетов, отметил он.

«Но что сделало управление образования Абанского района, чтобы отчитаться о собственной эффективности? Они притащили кабины биотуалетов, сделали фотографии для отчета, поставили кабинки в коридоре школы, заклеили скотчем и приказали не пользоваться», – написал депутат. «Это пример того, как некоторые чиновники на местах стремятся не к улучшению жизни людей, а формальному исполнению поручений», – заключил он.

Заклеенные скотчем биотуалеты в школе поселка Вознесенка, фото: facebook.com/ilya.zaitsev

Зайцев при этом отметил, что в краевом бюджете на 2019 год предусмотрены немалые средства на строительство модульных школьных пристроек с теплыми туалетами: средства между школами распределят уже в начале будущего года.

Между тем в министерстве образования Красноярского края отрицают информацию, что туалеты установили в школе для показухи. Чиновники утверждают, что биотуалеты были «временно закрыты для замены раствора» как раз во время приезда депутата. «Это было сделано, когда спали холода, чтобы дети могли нормально ходить в уличный туалет. Сейчас эти кабинки работают», – уверяют в минобре (цитата по РИА «Новости»).

Информацию о неработающих школьных туалетах прокомментировал глава управления образования Абанского района Виктор Арискин. Однако его версия противоречит объяснению чиновников из минобра. По утверждению Арискина, туалеты действительно закрыли, но не от детей. Чиновник в комментарии радиостанции «Говорит Москва» уверяет, что депутаты проводили в школе встречу с населением, и технический работник, который обслуживал эти кабинки, решил их закрыть, чтобы не было запаха. Чиновник добавил, что считает закрытие туалетов избыточной мерой.

Депутат Илья Зайцев подверг критике объяснения чиновников, отметив, что «встреча была не в школе, а в сельсовете – об этом руководитель управления образования должен знать». «Боюсь, что в итоге обвинят во всем какого-нибудь оппозиционера, который «специально кабинку заклеил»… Вместо того, чтобы с самого начала просто взять и решить проблему для школьников, а не для галочки», – приводит слова законодателям «Росбалт».

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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