Скоростной экспресс врезался в поезд и протаранил мост в Анкаре: есть жертвы, около 50 раненых (ФОТО)

Крупная железнодорожная катастрофа с жертвами и большим числом пострадавших произошла утром 13 декабря в Анкаре.

Скоростной экспресс сообщением Анкара – Конья, по данным турецких СМИ, врезался в пригородный поезд спустя четыре минуты после отправления. После сильного удара два вагона экспресса сошли с рельсов, задев надземный пешеходный мост на станции Маршандиз в районе Енимахалле турецкой столицы. В результате часть путепровода обрушилась на вагоны.

Путеповод рухнул на сошедшие с рельсов вагоны скоростного поезда, фото: DHA, cnnturk.com

По информации губернатора Анкары Васипа Шахина, при крушении поезда погибли как минимум 4 человека, еще 43, по предварительным данным, получили ранения различной степени тяжести, сообщает информагентство Anadolu. Чиновник добавил, что причиной крушения стало столкновение скоростного поезда со спецсоставом для контроля путей.

В результате катастрофы пострадали десятки человек, как минимум четверо погибли, фото: aa.com.tr

Пострадавших доставляют в ближайшие больницы. Причины катастрофы устанавливаются. На месте происшествия продолжают работать спасатели и врачи. Не исключено, что число погибших и раненых возрастет. На кадрах с места катастрофы видно, что упавшие металлические конструкции перехода заблокировали вагоны, что сильно осложняет работу спасательных служб.

Спасатели пытаются пробиться к заблокированным пассажирам, фото: aa.com.tr

Пока неизвестно, есть ли среди пострадавших российские граждане. Этим вопросом сейчас занимается посольство РФ в Турции.

Анкара, служба информации РИА «Новый День»

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