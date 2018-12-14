В Уфе самолет «Уральских авиалиний» ударился хвостом о взлетную полосу – пострадавших нет

Авиакомпания «Уральские авиалинии» срочно заменила самолет после инцидента в аэропорту Уфы. При взлете воздушное судно задело хвостом взлетно-посадочную полосу. Рейс был прерван. На борту находилось 165 человек, никто из них не пострадал.

«Во время выполнения рейса Уфа-Нижневартовск при взлете самолета Airbus A321 произошло касание ВПП хвостовой частью фюзеляжа (tail strike). Командир воздушного судна принял решение о посадке в Екатеринбурге. Посадка прошла благополучно. Для обеспечения вылета рейса в Нижневартовск будет предоставлен резервный борт», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе авиакомпании.

Планируемое время вылета дополнительного рейса – 11:00 по местному времени. На время ожидания пассажирам предоставлены все положенные услуги в соответствии с ФАП, добавили в «Уральских авиалиниях».

Уфа, служба информации РИА «Новый День»

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