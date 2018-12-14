В Уфе самолет «Уральских авиалиний» ударился хвостом о взлетную полосу – пострадавших нет

Авиакомпания «Уральские авиалинии» срочно заменила самолет после инцидента в аэропорту Уфы. При взлете воздушное судно задело хвостом взлетно-посадочную полосу. Рейс был прерван. На борту находилось 165 человек, никто из них не пострадал.
«Во время выполнения рейса Уфа-Нижневартовск при взлете самолета Airbus A321 произошло касание ВПП хвостовой частью фюзеляжа (tail strike). Командир воздушного судна принял решение о посадке в Екатеринбурге. Посадка прошла благополучно. Для обеспечения вылета рейса в Нижневартовск будет предоставлен резервный борт», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе авиакомпании.
Планируемое время вылета дополнительного рейса – 11:00 по местному времени. На время ожидания пассажирам предоставлены все положенные услуги в соответствии с ФАП, добавили в «Уральских авиалиниях».
Уфа, служба информации РИА «Новый День»
Уфа. Другие новости 14.12.18
В Антарктиде при загадочных обстоятельствах погибли двое рабочих. / В Управлении дороги прошли обыски. Начальник СвЖД задержан. / Мария Бутина призналась в сговоре против США. Читать дальше
© 2018, РИА «Новый День»